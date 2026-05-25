Российский МИД рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а жителей украинской столицы призвал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

«Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», - говорится в заявлении.

На Смоленской площади также предупредили о подготовке Вооруженных сил Российской Федерации к нанесению системных ударов по центрам принятия решений и командным пунктам.

«ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», - уточнили в МИД.

Реакция Москвы стала ответом на кровавое преступление киевского режима в Луганской Народной Республике, где боевики Зеленского в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. Подобные действия явились демонстрацией грубейшего нарушения норм международного гуманитарного права, отметили дипломаты.

«Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других значимых международных актов. Все это переполнило чашу терпения», - констатировали в МИД России.

Результатом преступления Киева и его боевиков в Старобельске стала гибель 21 студента. Еще 65 человек пострадали. 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура по погибшим. В связи с трагедией главой ЛНР Леонидом Пасечником введен режим ЧС регионального характера.

Накануне место трагедии посетили иностранные журналисты. Им показали развалины колледжа, позволили осмотреть пепелище и убедиться в том, насколько правдива информация западных медиа. Вместо военной базы они увидели личные вещи убитых детей, обломки дронов украинских боевиков с иностранными надписями и разрушенное здание. Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, многие репортеры надевали очки, чтобы скрыть свои слезы, потому что не могли остаться равнодушными.