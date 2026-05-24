Шойгу указал на преднамеренный характер удара ВСУ по Старобельску

Ни одна из европейских стран-членов Совета Безопасности ООН никак не отреагировала на трагические события в Старобельске в Луганской Народной Республике.
Ян Брацкий 26-05-2026 13:33
© Фото: ГУ МЧС России по ЛНР © Видео: ТРК «Звезда»

Удар украинских боевиков по педагогическому колледжу в Старобельске не мог быть случайностью. Киевский режим произвел атаку после разведки и при поддержки спутников. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Оружие на такую дальность и с такой точностью без спутниковой поддержки работать не может. Следовательно, была разведка, было наведение, было введение координат, то есть это не случайность, и я кроме как террористическим актом это назвать не могу», - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ также обратил внимание на то, что ни одна из европейских стран-членов Совета Безопасности ООН никак не отреагировала на события в Старобельске.

На отсутствие внятной реакции на очевидное преступление киевского режима ранее обратил внимание постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, в организации дали ответ на требование Москвы незамедлительно осудить теракт в ЛНР лишь в понедельник. При этом слова подобраны с собой тщательностью, в них нет «и намека на осуждение» произошедшего, подчеркнул дипломат.

Напомним, ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая. По зданиям ударили несколько дронов. На месте произошли взрывы и частичное обрушение стен и перекрытий. Под завалами оказались дети. Всего погиб 21 студент. Тела извлекли спасатели МЧС, прибывшие на место трагедии.

Сейчас в Луганской республиканской клинической больнице остаются пятеро пострадавших студентов. Еще двоих отправили на лечение в Москву. Из оставшихся один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, рассказал накануне заместитель главврача ЛКРБ по хирургической части Дмитрий Катуха. Пациенту пришлось ампутировать ногу. Остальные постепенно идут на поправку. Республиканские хирурги находятся на постоянной связи со своими столичными коллегами и корректируют ход лечения пациентов исходя из их рекомендаций.

#Шойгу #ООН #ВСУ #обсе #ЛНР #совет безопасности рф #Старобельск
