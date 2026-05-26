Военный ответ на террористические преступления киевского режима давно назрел. Таким мнением со «Звездой» в кулуарах Международного форума по безопасности в Москве поделился вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Недавнюю атаку ВСУ на Старобельский колледж Луганского государственного педагогического университета сенатор назвал военным преступлением, за которое виновные должны понести наказание.

«С моей точки зрения, я человек не военный, этот ответ не просто назрел, он перезрел. В последнее время киевские власти и те, кто за ними стоят, потеряли берега. Они находятся в иллюзии вседозволенности и безнаказанности. Все их действия, включая откровенно террористические, такие как Старобельск, а это военное преступление, сходят им с рук, потому что их все время прикрывают спонсоры и покровители», - полагает Косачев.

При этом, подчеркнул сенатор, речь идет об ударах по военным целям, инфраструктуре ВСУ, пунктам управления и центрам принятия решений.

«Сейчас ответ дается в полный рост. Жертв по минимуму, речь идет об ударах по военной инфраструктуре, по пунктам управления, по центрам принятия решений. Это говорит о том, что Россия последовательна в рамках специальной военной операции», - заключил Косачев.

Напомним, киевский режим атаковал здание учебного корпуса и общежития Старобельского педколледжа в ночь на 22 мая. Здания частично обрушились, похоронив под обломками спящих студентов. Жертвами удара стал 21 человек. За жизнь некоторых врачи борются до сих пор.

Накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предупредил, что трагедия в Старобельске не останется просто эпизодом, на который дали ответ, но на этом все закончилось. По мнению главы российской дипломатии, это окончательно проясняет многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего режима в Киеве.