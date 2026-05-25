Лавров предупредил Рубио, что ВС РФ приступают к системным ударам по Киеву

Глава МИД РФ Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио.
25-05-2026 21:46
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио», - сказано на сайте министерства.

Лавров официально довел до американского коллеги информацию о том, что ВС РФ приступают к системным и последовательным ударам по объектам Киева в ответ на террористические атаки Украины. Речь идет об объектах, которые используются для нужд ВСУ, а также о центрах принятия решений.

Глава МИД РФ также обратил внимание на заявление министерства, где Соединенным Штатам и другим государствам рекомендовано обеспечить из Киева эвакуацию своих граждан и дипломатического персонала. Разговор состоялся по поручению российского лидера Владимира Путина.

Москва ранее предупредила Киев о возможных ударах по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса. В МИД РФ обвинили украинскую сторону в преднамеренных атаках по гражданским объектам и нарушении международного гуманитарного права.

