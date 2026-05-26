МИД выразил решительный протест из-за задержания митрополита Илариона

Российский МИД заявил решительный протест официальной Праге из-за незаконного задержания митрополита Русской православной церкви Илариона (Алфеева). Для этого на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах Чехии в Российской Федерации Ян Ондржейка.

«Указано на абсурдность и полную безосновательность обвинений в "производстве и обороте наркотических средств", выдвинутых в отношении православного иерарха», - говорится в заявлении.

Дипломаты указали на спланированный и провокационный характер полицейской спецоперации, организованной на основании некоего анонимного сообщения. Москва требует безусловного и незамедлительного освобождения священнослужителя, а также прекращения гонений на представителей Русской православной церкви в Чехии, указано в заявлении МИД.

Напомним, митрополита Илариона задержали 24 мая в Чехии. Он направлялся в храм Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Полицейские остановили автомобиль митрополита и провели его досмотр. В ходе обыска якобы было найдено неизвестное вещество. Илариона и его водителя задержали.

На происходящее отреагировали в Русской православной церкви, где усомнились в законности действий чешской стороны. РПЦ призвала органы следствия и суда Чехии обеспечить соблюдение прав священнослужителя. Официальный представитель МИД Мария Захарова незадолго до этого назвала действия официальной Праги срежиссированной провокацией.