Защита митрополита Илариона назвала недопустимыми условия его содержания

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает задержание митрополита как срежиссированную провокацию.
Гоар Хачатурян 25-05-2026 20:08
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Адвокаты задержанного в Чехии митрополита Илариона считают недопустимыми условия его содержания под стражей. Об этом сообщается в Telegram-канале иерарха Русской православной церкви.

До этого представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает задержание представителя духовенства как срежиссированную провокацию. Она добавила, что Россия требует немедленного и безусловного освобождения митрополита.

Митрополита Илариона задержали в Чехии 24 мая. Это произошло после обыска автомобиля, в котором полицейские якобы обнаружили неизвестное вещество.

Российское посольство оказывает иерарху необходимую помощь. В МИД вызовут руководителя чешской дипломатической миссии в Москве. Ему будет заявлен решительный протест.

#защита #чехия #Православие #митрополит Иларион #условия содержания
