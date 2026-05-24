Чешский дипломат приехал в МИД на фоне задержания митрополита Илариона

Временный поверенный в делах Чехии в Москве прибыл в Министерство иностранных дел России на фоне ареста митрополита Илариона. Автомобиль дипломата уже подъехал к зданию на Смоленской площади.

Москва расценивает задержание митрополита Илариона в Чехии как заранее спланированную провокацию. Об этом накануне заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия требует немедленного освобождения представителя духовенства и прекращения сфабрикованного уголовного дела против него.

Русская православная церковь готова принять все законные меры для защиты митрополита. Об этом говорится в заявлении РПЦ, опубликованном на сайте Московской патриархии.

Накануне митрополит Иларион был задержан чешскими полицейскими. Он ехал в храм Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где должен был служить. Автомобиль священника остановили, во время обыска нашли неизвестное вещество, после чего Илариона и его водителя задержали.