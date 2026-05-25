МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ назвал задержание Илариона в Чехии срежиссированной провокацией

Руководитель чешкой дипмиссии в Москве будет вызван в МИД России из-за самоуправства официальной Праги при задержании митрополита Илариона.
Ян Брацкий 25-05-2026 19:25
© Фото: Patriarch of Moscow Press Office Global Look Press

Москва расценивает задержание в Чехии митрополита Илариона как срежиссированную провокацию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия требует немедленного и безусловного освобождения представителя духовенства, а также прекращения сфабрикованного уголовного разбирательства в его отношении.

«Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии», - говорится в сообщении.

Дипломат обратила внимание, что обыск автомобиля Илариона и его самого сотрудниками чешской полиции проводился без фото- и видеофиксации, а также без привлечения понятных.

«В багажном отделении машины было якобы обнаружено некое неназванное вещество. В последствии в отделении полиции был проведен личный обыск Илариона и его водителя, а также тест на наличие в организме наркотических веществ (с отрицательным результатом)», - уточнила Захарова.

Российское посольство оказывает Илариону всю необходимую помощь и продолжит делать это впредь. В ближайшее время в МИД будет вызван руководитель чешкой дипмиссии в Москве, которому заявят протест в связи с совершаемым властями его страны самоуправством.

Митрополит Иларион был задержан в Чехии накануне. Он направлялся в храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Автомобиль священника остановили полицейские. При обыске они якобы нашли неизвестное вещество и задержали Илариона и его водителя.

#Захарова #МИД России #чехия #Православие #митрополит Иларион
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 