МИД РФ назвал задержание Илариона в Чехии срежиссированной провокацией

Москва расценивает задержание в Чехии митрополита Илариона как срежиссированную провокацию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия требует немедленного и безусловного освобождения представителя духовенства, а также прекращения сфабрикованного уголовного разбирательства в его отношении.

«Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии», - говорится в сообщении.

Дипломат обратила внимание, что обыск автомобиля Илариона и его самого сотрудниками чешской полиции проводился без фото- и видеофиксации, а также без привлечения понятных.

«В багажном отделении машины было якобы обнаружено некое неназванное вещество. В последствии в отделении полиции был проведен личный обыск Илариона и его водителя, а также тест на наличие в организме наркотических веществ (с отрицательным результатом)», - уточнила Захарова.

Российское посольство оказывает Илариону всю необходимую помощь и продолжит делать это впредь. В ближайшее время в МИД будет вызван руководитель чешкой дипмиссии в Москве, которому заявят протест в связи с совершаемым властями его страны самоуправством.

Митрополит Иларион был задержан в Чехии накануне. Он направлялся в храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Автомобиль священника остановили полицейские. При обыске они якобы нашли неизвестное вещество и задержали Илариона и его водителя.