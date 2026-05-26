В РПЦ призвали обеспечить права задержанного митрополита Илариона в Чехии

Русская православная церковь примет все законные меры для оказания правовой помощи митрополиту Илариону, задержанному в Чехии. Об этом говорится в официальном заявлении РПЦ, опубликованном на сайте Московской патриархии.

Действия чешских правоохранительных органов вызывают «обоснованные вопросы» у адвокатов касательно законности и соблюдения процессуальных норм. Русская православная церковь призвала органы следствия и суда Чехии обеспечить соблюдение прав митрополита, соответствующее заявление цитирует RT.

Как сообщалось ранее, представителя духовенства задержали в Чехии 24 мая. Он направлялся в храм апостолов Петра и Павла, расположенный в Карловых Варах. Там ему было назначено служение.

Полицейские остановили автомобиль священника. Во ходе обыска они якобы нашли неизвестное вещество. После этого Илариона и его водителя задержали.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает задержание митрополита как срежиссированную провокацию. Также сообщалось, что адвокаты священника считают условия его содержания под стражей недопустимыми.