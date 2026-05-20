МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Британская радиостанция случайно объявила о смерти Карла III

Менеджер радиостанции Питер Мур выступил с извинениями по этому инциденту.
Андрей Юдин 20-05-2026 20:32
© Фото: Christoph Reichwein, dpa, Global Look Press

У британской радиостанции Radio Caroline во вторник по ошибке транслировалось оповещение о смерти монарха Карла III. После этого ее менеджер Питер Мур опубликовал официальное извинение.

После сообщения о смерти Карла III и гимна «Боже, храни короля» трансляция Radio Caroline прервалась, а ведущие объявили о приостановке обычной программы. Радиостанция возобновила вещание через 15 минут и принесла извинения в прямом эфире.

«Caroline с удовольствием транслировала рождественское послание Ее Величества Королевы, а теперь и Короля, и мы надеемся делать это еще долгие годы», - говорится в обращении Мура.

На фоне сообщений о болезни Карла III Букингемский дворец начал подготовку к смене власти. Если монарх умрет, то власти Великобритании используют операцию «Менайский мост». В плане прописано оповещение общества и то, что будет происходить в течение 10 дней после кончины монарха.

Кроме того, Карл III обсудил со странами Содружества исключение брата Эндрю из наследников престола из-за задержания полицией по делу Эпштейна.

Ранее сообщалось, что лондонская полиция проводит расследование по делу невыполнения задач по защите особы охранниками Карла III, которые спали на посту.

#радиостанция #Великобритания #королевская семья #оповещение #карл III
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 