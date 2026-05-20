Британская радиостанция случайно объявила о смерти Карла III

У британской радиостанции Radio Caroline во вторник по ошибке транслировалось оповещение о смерти монарха Карла III. После этого ее менеджер Питер Мур опубликовал официальное извинение.

После сообщения о смерти Карла III и гимна «Боже, храни короля» трансляция Radio Caroline прервалась, а ведущие объявили о приостановке обычной программы. Радиостанция возобновила вещание через 15 минут и принесла извинения в прямом эфире.

«Caroline с удовольствием транслировала рождественское послание Ее Величества Королевы, а теперь и Короля, и мы надеемся делать это еще долгие годы», - говорится в обращении Мура.

На фоне сообщений о болезни Карла III Букингемский дворец начал подготовку к смене власти. Если монарх умрет, то власти Великобритании используют операцию «Менайский мост». В плане прописано оповещение общества и то, что будет происходить в течение 10 дней после кончины монарха.

Кроме того, Карл III обсудил со странами Содружества исключение брата Эндрю из наследников престола из-за задержания полицией по делу Эпштейна.

Ранее сообщалось, что лондонская полиция проводит расследование по делу невыполнения задач по защите особы охранниками Карла III, которые спали на посту.