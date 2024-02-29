Лондон разработал операцию на случай смерти короля Карла III

Власти Великобритании разработали операцию на случай смерти короля Карла III, сообщает газета Daily Express.

По данным издания, план действий носит кодовое имя «Менайский мост» - в честь постройки, символизирующий крепкие отношения монарха с Уэльсом.

«В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение 10 дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб», - говорится в материале.

По данным издания, операция «Менайский мост» - это не первый план, разработанный на случай гибели монарха Соединенного Королевства. Так, например, в случае смерти Королевы Елизаветы II была разработана операция «Единорог», а также отдельный план «Лондонский мост» на случай, если она скончается, находясь в Шотландии.

Ранее сообщалось, что у монарха Соединенного Королевства был диагностирован рак.