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Лондон разработал операцию на случай смерти короля Карла III

Это уже не первый случай, когда разрабатывается план действий в случае кончины британского монарха.
Глеб Владовский 2024-02-29 20:13:01
© Фото: Pool Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Великобритании разработали операцию на случай смерти короля Карла III, сообщает газета Daily Express.

По данным издания, план действий носит кодовое имя «Менайский мост» - в честь постройки, символизирующий крепкие отношения монарха с Уэльсом.

«В него войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение 10 дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб», - говорится в материале.

По данным издания, операция «Менайский мост» - это не первый план, разработанный на случай гибели монарха Соединенного Королевства. Так, например, в случае смерти Королевы Елизаветы II была разработана операция «Единорог», а также отдельный план «Лондонский мост» на случай, если она скончается, находясь в Шотландии.

Ранее сообщалось, что у монарха Соединенного Королевства был диагностирован рак.

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