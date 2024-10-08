В Британии начали готовиться к смене монарха из-за болезни Карла III

Букингемский дворец в Великобритании начал подготовку к смене власти в стране в случае смерти Карла III. После сообщений о болезни короля придворные готовятся, что на престол взойдет его сын, принц Уильям.

Как сообщает телеканал «360», многие ожидали, что 75-летний Карл III проживет еще долго, как его мать Елизавета II и отец принц Филипп - оба жили почти 100 лет. При этом если королем все же станет принц Уильям, то его младший брат Гарри утратит все шансы примириться с семьей.

Напомним, что в феврале этого года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III диагностировали рак. Однако неизвестно, о какой форме болезни идет речь. На мероприятиях монарха заменяли члены семьи, а сам он продолжил лишь работать с документами. На случай смерти короля власти Великобритании разработали план «Менайский мост». В нем описано, что будет происходить после смерти правителя и куда доставят его гроб.