МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии начали готовиться к смене монарха из-за болезни Карла III

На фоне сообщений о болезни Карла III придворные короля начали подготовку к передаче власти принцу Уильяму.
Алексей Курильченко 2024-10-08 18:45:00
© Фото: I-Images Keystone Press Agency Globallookpress

Букингемский дворец в Великобритании начал подготовку к смене власти в стране в случае смерти Карла III. После сообщений о болезни короля придворные готовятся, что на престол взойдет его сын, принц Уильям.

Как сообщает телеканал «360», многие ожидали, что 75-летний Карл III проживет еще долго, как его мать Елизавета II и отец принц Филипп - оба жили почти 100 лет. При этом если королем все же станет принц Уильям, то его младший брат Гарри утратит все шансы примириться с семьей.

Напомним, что в феврале этого года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III диагностировали рак. Однако неизвестно, о какой форме болезни идет речь. На мероприятиях монарха заменяли члены семьи, а сам он продолжил лишь работать с документами. На случай смерти короля власти Великобритании разработали план «Менайский мост». В нем описано, что будет происходить после смерти правителя и куда доставят его гроб.

#в стране и мире #Великобритания #Букингемский дворец #карл III #король великобритании
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 