Карл III обсудит со странами Содружества исключение брата из наследников

Лидеры Австралии, Новой Зеландии и Канады поддержали исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола Британии.
Ян Брацкий 08-03-2026 17:17
© Фото: Pool i-Images Keystone Press Agency Global Look Press

Король Великобритании Карл III на следующей неделе обсудит со странами Содружества вопрос исключение своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из числа наследников престола. Об этом пишет газета Times.

«Ожидается, что переговоры с лидерами стран Содружества коснутся исключения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования», - пишет издание.

Щепетильную тему поднимут в ходе встречи с главами 56 государств объединения. Не исключено, что аналогичные последствия могут наступить и для дочерей экс-принца Беатрис и Евгении. Напомним, по Британскому законодательству монаршую особу нельзя просто так лишить права на титул или исключить из линии наследования. Это долгая процедура. Сначала парламент должен одобрить соответствующий закон, после которого необходимо заручиться согласием всех других государств Содружества.

Тучи над бывшим принцем Эндрю начали сгущаться по мере продвижения расследования уголовного дела скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Помимо порочащих связей, Джеффри подозревают в ряде неправомерных действий на государственной службе. Якобы он отправлял Эпштейну конфиденциальную информацию и копии правительственных документов. За это старший брат в начале декабря прошлого года лишил его всех титулов.

Девятнадцатого февраля Эндрю арестовала полиция. Бывшего принца и претендента на престол доставили в участок и несколько часов допрашивали. Известно, что следователи действуют в связке с агентурой ФБР, периодический запрашивая у нее информацию.

#в стране и мире #Британия #престол #эпштейн #карл III #Эндрю
