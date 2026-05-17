Лондонская полиция проверит спящих охранников Карла III

Силовиков, охраняющих покой Виндзорского замка, также подозревают в том, что они отсутствовали на местах в рабочие часы.
Ян Брацкий 17-05-2026 16:22
© Фото: Ik Aldama Global Look Press

Охранники короля Великобритании Карла III уснули на службе. Лондонская полиция начала служебное расследование, пишет The Sun. Речь идет о 30 служащих подразделения Скотленд-Ярда, оберегающих покой монарха в Виндзорском замке. Есть подозрение, что они не только спали на рабочих местах, но и отсутствовали на постах в рабочие часы.

«Главная работа охранников заключается в том, чтобы держать периметр замка в безопасности в любое время, и это может быть скучно делать долгие часы, но беспокоит, если стандарты падают», - говорится в статье.

Королевская семья в курсе произошедшего, но никак не комментирует расследование. В полиции примут решение об отстранении проштрафившихся сотрудников после завершения проверки. В прошлом году злоумышленники дважды проникали на территорию Кенсингтонского дворца, где проживают наследники британской короны принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Ранее «отличились» охранники мэра Лондона Садика Хана. Они забыли на улице сумку, набитую огнестрельным оружием. Это произошло рядом с домом градоначальника.

Прибывшие по вызову полицейские осмотрели «подозрительную» поклажу и нашли внутри пистолет-пулемет Heckler&Koch, пистолет Glock, боеприпасы к ним и электрошокер. Забывчивые телохранители отстранены от работы, ведется следствие.

#в стране и мире #Англия #лондон #охрана #Виндзорский замок #карл III
