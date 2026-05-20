Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году

Владимир Путин встретится китайским инженером, который сфотографировался с ним во время первого визита в Китай в 2000 году. Президент России пригласил его посетить резиденцию, где остановился на время 25-го визита в Китай. Символично, что в этом году исполняется 25 лет с момента подписания договора о дружбе и добрососедстве между Россией и Китаем.

«Положил руку мне на плечо, и мы сделали совместное фото. Я до сих пор очень хорошо помню этот момент. Тогда мне показалось, что вокруг меня выстроилась целая стена из вспышек фотоаппаратов. Потом, когда Путин уходил, я плохо помню, но он, кажется, сказал что-то по-русски, а затем поцеловал меня в лоб», - рассказал старший инженер компании Sixth Construction Пэн Пай.

У мужчины сохранился совместный снимок с Владимиром Путиным, тогда Пэн Паю было 12 лет. Позже он получил высшее образование в Москве и сейчас работает в одной из крупнейших китайских компаний

В преддверии визита Владимир Путин выступил с видеообращением к китайскому народу. В обращении, которое также выпустили на китайском языке, глава государства отметил высокий уровень отношений двух стран.

«И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере», подчеркнул Путин.

По его словам, тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания.

Первый вице-премьер Денис Мантуров после встречи с первым вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном назвал приоритеты сотрудничества.

«Приоритетная задача - углублять инвестиционные связи, формируя справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Продолжаем наращивать портфель совместных проектов, которые на текущий момент охватывают такие отрасли как металлургия, химия, машиностроение, лесная и агропромышленность и транспортно-логистическая сфера», - сказал Мантуров.

Объем взаимной торговли уже превысил 200 миллиардов долларов. Стороны сотрудничают в энергетике, поставках металлов, сельскохозяйственной продукции, машиностроении, электронике и потребительских товарах.

Год назад стороны достигли принципиального согласия по строительству газопровода «Сила Сибири-2». Сейчас идут переговоры по цене контракта.

«Сейчас не буду тоже пока говорить об этом, но в принципе мы находимся в высокой степени договоренности по тому, чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере. Практически все основные вопросы согласованы. Если удастся их доработать и поставить точку во время визита, я буду очень рад», - отметил президент России.

Церемония официальной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина начнется на площади Тяньаньмэнь. Лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. В рамках визита планируется подписать около 40 совместных документов, более 20 из них - в присутствии лидеров.