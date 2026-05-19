МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин перед визитом в Китай: Россия хочет, чтобы наши народы стали ближе

Визит запланирован на 19-20 мая.
Дима Иванов 19-05-2026 03:02
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего, доброго друга Си Цзиньпина», - сказал Путин.

По словам президента, регулярный обмен взаимными визитами и проведения российско-китайских переговоров на высшем уровне - важная и неотъемлемая часть совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами.

Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследиях двух стран. Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте совокупности и взаимосвязанности», - добавил президент.

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 19-20 мая 2026 года. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Во время переговоров лидеры обсудят двусторонние отношения, укрепление всеобъемлющего партнерства и ключевые международные вопросы.

#Китай #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 