Путин перед визитом в Китай: Россия хочет, чтобы наши народы стали ближе

«Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего, доброго друга Си Цзиньпина», - сказал Путин.

По словам президента, регулярный обмен взаимными визитами и проведения российско-китайских переговоров на высшем уровне - важная и неотъемлемая часть совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами.

Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследиях двух стран. Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте совокупности и взаимосвязанности», - добавил президент.

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 19-20 мая 2026 года. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Во время переговоров лидеры обсудят двусторонние отношения, укрепление всеобъемлющего партнерства и ключевые международные вопросы.