Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай в рамках двухдневного официального визита. Борт российского лидера приземлился в Пекине.

Его встретил министр иностранных дел Китая Ван И и почетный караул. Перед президентом РФ расстелили красную дорожку.

Завтра, 20 мая, состоятся переговоры российского лидера с Си Цзиньпином в узком составе, а затем в расширенном формате с участием делегаций. Двухдневный визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал подписание около 40 различных соглашений в самых разных отраслях в ходе визита. Кроме того, он сообщил, что переговоры Путина с Си Цзиньпином пройдут в формате чаепития.