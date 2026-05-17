В Кремле рассказали о графике визита Путина в КНР

Во время визита Владимира Путина в Китай будет подписано 40 документов. В их число входит совместное заявление по дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сообщил РБК помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По прилете президента России в Пекин организуют церемонию встречи, на которой будет присутствовать министр иностранных дел Китая Ван И.

После встречи 20 мая Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином пройдут переговоры в двух форматах.

В узком составе стороны обсудят деликатные и важные вопросы между странами. После будет организован диалог в расширенном составе с участием 39 человек.

После мероприятия пройдет церемония подписания документов. Из 40 бумаг 21 документ закрепят в присутствии лидеров, рассказал Ушаков.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин заключат совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и взаимодействия. Помощник президента отметил, что планируется подписание декларации о становлении многополярного мира.

В рамках визита китайский и российский лидеры примут участие в открытии перекрестных годов образования. После Путин встретится с китайским инженером, которого видел еще ребенком в 2000 году во время первого визита в Китай.

Завершится посещение КНР Владимиром Путиным разговором с Си Цзиньпином за чаем.

По словам помощника президента РФ, отношения между Китаем и Россией активно развиваются и достигли беспрецедентного уровня.

«Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания», - рассказал Ушаков.

Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2001 году.

Ранее президент США Дональд Трамп посещал Китай, но ни по одному из поставленных вопросов он не смог договориться.