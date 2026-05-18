Ушаков: Россия и Китай подпишут около 40 документов во время визита Путина

Российский лидер прилетит в Пекин 19 мая.
Константин Денисов 18-05-2026 17:36
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Россия и Китай подпишут около 40 документов по разным направлениям сотрудничества во время визита Владимира Путина в Поднебесную. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40, причем согласовано так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии», - сообщил Ушаков.

Помимо прочих, страны подпишут Декларацию о многополярном мире. Кроме того, соглашения Москвы и Пекина коснутся промышленности, торговли, транспорта, инноваций и других сфер. А с итоговым перечнем можно будет ознакомиться на сайте Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в конфиденциальной обстановке в формате чаепития. Разговор пойдет об актуальных международных проблемах. 

#в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры #Юрий Ушаков
