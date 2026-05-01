Глава Роскосмоса рассказал, как будут развивать новейшую ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит работы по улучшению ракеты-носителя «Союз-5». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов по итогам первого пуска новой ракеты.

«Будем развивать этот проект», - сказал Баканов.

Он добавил что будет вестись работа над улучшением характеристик ракеты. Баканов подчеркнул, что планируется выводить «Союзами-5» на орбиту Земли максимально большое количество полезных нагрузок.

Первый запуск «Союза-5» был произведен вчера с космодрома Байконур в 21:00 по московскому времени. Обе ступени ракеты отработали штатно. Макет полезной нагрузки вывели на расчетную суборбитальную траекторию. После этого он упал в акватории Тихого океана, район падения заранее закрыли для судоходства и авиации.

Баканов назвал это событие «грандиозным». Он отметил вклад Казахстана в развитие проекта: в рамках программы «Байтерек» российская сторона создала ракету, а казахстанская - модернизировала стартовую площадку. По словам главы Роскосмоса, это позволило странам выйти на новый уровень сотрудничества в космической отрасли.

«Союз-5» оснащен самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Это первая ракета нового поколения, запущенная в рамках летно-конструкторских испытаний. Преимущества ракеты включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, удвоение ее массы до 17 тонн, высокую точность ее доставки и использование экологически чистых компонентов топлива.

Ранее предполагалось запустить «Союз-5» в декабре 2025 года. Потом сообщалось, что на стартовом комплексе «Байтерек» продолжаются тестовые мероприятия. Специалисты проводили расширенные испытания ракеты и комплекса из-за новых инженерных решений. На Байконуре заявляли, что не стремятся запустить ракету к празднику или дате. Цель была - обеспечить успешный первый испытательный пуск.