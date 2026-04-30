Россия провела первый пуск новой ракеты «Союз-5»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур, сообщили в «Роскосмосе». Пуск состоялся 30 апреля в 21:00 по московскому времени.

«Союз-5» оснащен самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Это первая ракета нового поколения, запущенная в рамках летно-конструкторских испытаний.

Первая и вторая ступени ракеты отработали без сбоев. Габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию. После этого он упал в акватории Тихого океана. Там заранее закрыли район для судоходства и авиации.

Преимущества «Союз-5» включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, удвоение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн), высокую точность ее доставки и использование экологически чистых компонентов топлива.

Ранее предполагалось запустить «Союз-5» в декабре 2025 года. Потом сообщалось, что на стартовом комплексе «Байтерек» продолжаются тестовые мероприятия. Специалисты проводили расширенные испытания ракеты и комплекса из-за новых инженерных решений. На Байконуре заявили, что не стремятся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Цель - обеспечить успешный первый испытательный пуск.

«Байтерек» - это совместное предприятие «Роскосмоса» и «Казкосмоса». Основной принцип состоял в том, что российская сторона создает перспективное средство выведения на экологически чистом топливе, а казахстанская - наземную инфраструктуру для его запусков. Изначально проект планировалось реализовывать на базе ракеты «Ангара», но потом его переориентировали на «Союз-5».