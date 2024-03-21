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Мантуров обсудил на Байконуре создание комплекса для пусков ракеты «Союз-5»

Это крупнейший проект в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли.
Владимир Рубанов 2024-03-21 19:46:01
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На Байконуре прошло заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконур. Его провели заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

В заседании принял участие гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Комиссия обсудила продвижение проекта космического ракетного комплекса Байтерек для пусков ракеты-носителя «Союз-5». Его должны построить на Байконуре.

Это крупнейший проект в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. Россия должна создать новейшую ракету-носитель «Союз-5», а Казахстан - построить наземную инфраструктуру и обновить космический ракетный комплекс Байтерек.

Стороны обсудили увеличение турпотока на космодром. Для этого предполагается создать онлайн-платформу цифрового допуска, которая упростит систему посещения Байконура туристическими группами.

#в стране и мире #байконур #союз-5 #космодром #денис мантуров #Минпромторг РФ #байтерек
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