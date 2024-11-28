Первый пуск ракеты «Союз-5» запланировали на декабрь 2025 года

В декабре 2025 года может быть запущена новая ракета «Союз-5». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол российско-казахстанской межправкомиссии по космодрому Байконур.

Президент России Владимир Путин после российско-казахстанских переговоров в Астане сказал, что Москва надеется запустить ракету с космического ракетного комплекса «Байтерек» в 2025 году.

Сейчас разрабатывается документация и оборудование. На объектах ракет «Зенит-М» уже начали убирать оборудование. Некоторые части ракеты «Союз-5» делают медленнее, чем нужно. Но это собираются исправить.

«Союз-5» - это новая российская ракета среднего класса. Предполагается, что она сможет отправлять на орбиту до 17 тонн груза. Ее будут запускать с площадки на Байконуре, где раньше запускали ракеты «Зенит».

По договоренности между странами Россия делает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках проекта «Байтерек».