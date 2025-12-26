МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Байконуре показали сборку ракеты «Союз-5» для первого пуска

Специалисты проводят расширенные испытания носителя и стартового комплекса.
Владимир Рубанов 26-12-2025 09:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На космодроме Байконур завершили сборку ракеты «Союз-5». Сам носитель и наземная инфраструктура готовы к первому пуску. При этом решено провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования для обеспечения надежности и безопасности, сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

На стартовом комплексе продолжаются тестовые мероприятия по совместному проекту России и Казахстана «Байтерек». Они предусматривают подготовку к дебютному запуску новой российской ракеты-носителя «Союз-5». Специалисты проводят расширенные испытания ракеты и стартового комплекса. Этого требуют в том числе не применявшиеся до сих пор инженерные и технологические решения, которые реализованы при создании ракеты-носителя.

Дополнительные проверки дают возможность подтвердить стабильную работу всех систем в любых режимах. Они позволяют обеспечить готовность к летным испытаниям и безопасность первого пуска. Ранее сообщалось, что старт ракеты «Союз-5» запланировали на декабрь 2025 года.

«Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача - обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек"», - подчеркнул Баранов.

«Байтерек» - совместное предприятие Роскосмоса и Казкосмоса. Партнеры проекта скорректировали сроки первого пуска по техническим соображениям. Решение направлено на повышение надежности и безопасности эксплуатации комплекса. Сейчас работы ведутся планово, соблюдаются технологические регламенты и стандарты качества.

Проводятся автономные испытания систем, затем планируются комплексные. В эксплуатации ракеты применяются более 40 систем, которые проходят как отдельные, так и совместные испытания. После доставки ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы состыковываются и проверяются на совместную работу, сообщил председатель правления АО «СП "Байтерек"» Айдын Аимбетов.

После автономных испытаний ракета будет перегружена на транспортно-установочный агрегат, доставлена на стартовый комплекс и вертикально установлена. Затем пройдут финальные испытания, и дату пуска согласуют после завершения всех процедур.

#Наука #космос #ракета #роскосмос #союз-5 #байтерек #первый пуск
