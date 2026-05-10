Белоруссия отправит гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану

Правительство Белоруссии решило оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что гумпомощь будет оказана в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества. Это поможет обеспечить жизнедеятельность населения. Постановление было подписано белорусским премьером Александром Турчиным.

В пресс-службе сообщили, что для Кубы в груз войдут 30 тонн сухого цельного молока и 3,7 тонны медицинских препаратов. В Мозамбик отправят 10 тонн мясных консервов, 8,3 тонны сухой молочной смеси для детей, 10 тонн сухого обезжиренного молока, 10 тонн пшеничной муки и 5 тонн лекарств. Исламская Республика получит палатки, 103 складные кровати, 300 одеял, 2,9 тысяч полотенец и 6,75 тонн медицинской продукции. Общая сумма помощи с учетом доставки составит более 2,2 миллиона белорусских рублей (58,2 миллиона российских рублей).

Глава Кубы Мигель Диас-Канель заявлял, что военная угроза со стороны США достигла беспрецедентного уровня. Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп поднял угрозы агрессии против Кубы до опасного уровня. По его словам, международное сообщество должно вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт. Президент добавил, что агрессор столкнется на острове с решимостью народа, кубинцы будут защищать свои суверенитет и независимость.

Газета Politico опубликовала материал, из которого следует, что Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти. Как рассказали источники в администрации США, Вашингтон хочет побудить Гавану провести экономические реформы. В их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету. Еще одно требование - закупка американских энергоносителей.

Трамп ранее угрожал захватить Кубу, отправив к ее берегам авианосец USS Abraham Lincoln. Американский лидер высказал мнение, что кубинцы сами сдадутся, едва корабль, который Трамп назвал крупнейшим в мире, подойдет к берегам острова. Заявление было сделано после того, как президент США подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении островного государства.