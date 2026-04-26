Трамп ввел новые односторонние санкции против Кубы

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Кубы. Об этом сообщает Life.ru.

В президентском указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии» на Кубе. Также в качестве первопричины санкций указано создание «угроз национальной безопасности и внешней политике» США.

Пункты санкционного пакета в сообщении Белого дома не раскрываются. Кубинские власти пока не комментировали новые ограничения со стороны США. Вашингтон неоднократно вводил санкции против островного государства, мотивируя это тем, что на Кубе якобы подавляются политические свободы.

Ранее республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать американского президента Дональда Трампа в начале возможных военных действий против Кубы. Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт пояснил, что обсуждение этого вопроса неуместно. Он подчеркнул, что президент США пока еще не развертывал американские войска на территории Кубы.

Трамп заявлял, что «очень скоро» наступит «новый рассвет для Кубы». Он сказал, что Вашингтон поможет этому случиться. Президент США назвал себя миротворцем, который своими действиями окажет помощь всему кубинскому народу. О планах начать военную операцию против островного государства американский лидер говорит не первый день. Так, в конце марта он назвал Кубу следующей целью после Ирана, а потом призывал СМИ игнорировать свое же заявление.

USA Today писала, что США приступили к планированию возможной операции под руководством Пентагона на Кубе. По данным издания, подготовка проводится на случай, если Трамп отдаст приказ о вторжении на территорию государства. До этого глава Белого дома уже говорил о возможности «заглянуть на Кубу» после окончания конфликта на Ближнем Востоке.