Politico: США рассматривают вариант военной операции на Кубе

При этом в Белом Доме пока предпочитают дипломатию, они пытаются побудить Гавану провести экономические реформы.
Дарья Ситникова 02-05-2026 19:29
© Фото: Harry Laub, imageBROKER.com, Global Look Press

Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти, однако пока отдает предпочтение дипломатическим средствам. Об этом сообщила газета Politico.

Как рассказали источники в администрации США, Вашингтон хочет побудить Гавану провести экономические реформы. В их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету.

Еще одним требованием считается закупка американских энергоносителей. Кроме того, Соединенные Штаты дали понять Кубе, что «они могут подождать с полной сменой власти».

Однако Вашингтон хотел бы, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку. Американский лидер Дональд Трамп ранее пригрозил захватить Кубу, отправив к ее берегам авианосец USS Abraham Lincoln.

Кроме того, он подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Гаваны. В президентском указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии» на Кубе.

#сша #Трамп #Куба #военная операция #Свержение власти
