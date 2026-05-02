Politico: США рассматривают вариант военной операции на Кубе

Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти, однако пока отдает предпочтение дипломатическим средствам. Об этом сообщила газета Politico.

Как рассказали источники в администрации США, Вашингтон хочет побудить Гавану провести экономические реформы. В их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету.

Еще одним требованием считается закупка американских энергоносителей. Кроме того, Соединенные Штаты дали понять Кубе, что «они могут подождать с полной сменой власти».

Однако Вашингтон хотел бы, чтобы отдельные официальные лица на острове ушли в отставку. Американский лидер Дональд Трамп ранее пригрозил захватить Кубу, отправив к ее берегам авианосец USS Abraham Lincoln.

Кроме того, он подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Гаваны. В президентском указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии» на Кубе.