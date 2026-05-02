Трамп пригрозил отправить авианосец для захвата Кубы

Президент США Дональд Трамп пригрозил захватить Кубу, отправив к ее берегам авианосец USS Abraham Lincoln. Об этом он заявил в ходе мероприятия в штате Флорида.

«Это будет авианосец Abraham Lincoln, самый большой в мире. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"», - заявил Трамп.

В конце января американский президент подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся «кубинской угрозой» национальной безопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику островного государства и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Сегодня Трамп подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении Кубы. В президентском указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии» на Кубе. Также в качестве повода для санкций указано создание «угроз национальной безопасности и внешней политике» США. Пункты санкционного пакета в сообщении Белого дома не раскрыты. Вашингтон неоднократно вводил санкции против островного государства, мотивируя это тем, что на Кубе якобы подавляются политические свободы.

Ранее республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать американского президента Дональда Трампа в начале возможных военных действий против Кубы. Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт пояснил, что обсуждение этого вопроса неуместно. Он подчеркнул, что президент США пока еще не развертывал американские войска на территории Кубы.

Трамп заявлял, что «очень скоро» наступит «новый рассвет для Кубы». Он сказал, что Вашингтон поможет этому случиться. Президент США назвал себя миротворцем, который своими действиями окажет помощь всему кубинскому народу. О планах начать военную операцию против островного государства американский лидер говорит не первый день. Так, в конце марта он назвал Кубу следующей целью после Ирана, а потом призывал СМИ игнорировать свое же заявление.

В прессе появлялись сообщения, что США приступили к планированию возможной операции под руководством Пентагона на Кубе. Сообщалось, что подготовка проводится на случай, если Трамп отдаст приказ о вторжении на территорию государства. Глава Белого дома говорил о возможности «заглянуть на Кубу» после окончания конфликта на Ближнем Востоке.