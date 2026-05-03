Президент Кубы заявил о беспрецедентной военной угрозе от США

Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня. Об этом написал в соцсети X глава островного государства Мигель Диас-Канель.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поднял угрозы агрессии против Кубы до опасного уровня. Кубинский лидер назвал его беспрецедентным.

«Международное сообщество должно <...> вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», - заявил Диас-Канель.

Президент добавил, что агрессор столкнется на острове с решимостью народа. Кубинцы будут защищать свои суверенитет и независимость.

Газета Politico опубликовала материал, из которого следует, что Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции на Кубе для свержения действующей власти. Однако пока он отдает предпочтение дипломатическим средствам. Как рассказали источники в администрации США, Вашингтон хочет побудить Гавану провести экономические реформы. В их числе приватизация госпредприятий, увеличение роли иностранных инвестиций и расширение доступа к интернету. Еще одно требование - закупка американских энергоносителей.

Трамп пригрозил захватить Кубу, отправив к ее берегам авианосец USS Abraham Lincoln. Американский лидер высказал мнение, что кубинцы сами сдадутся, едва корабль, который Трамп назвал крупнейшим в мире, подойдет к берегам острова. Заявление было сделано после того, как президент США подписал указ о введении новых односторонних санкций в отношении островного государства. В президентском указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии» на Кубе. Также в качестве повода для санкций указано создание «угроз национальной безопасности и внешней политике» США. Пункты санкционного пакета в сообщении Белого дома не раскрыты. Вашингтон неоднократно вводил санкции против островного государства, мотивируя это тем, что на Кубе якобы подавляются политические свободы.