Эксперт назвал истинную причину конфликта Трампа с папой римским

Открытый конфликт президента США Дональда Трампа с папой римским Львом XIV может негативно сказаться на отношениях главы Белого дома с той частью консервативного электората, которая ждет от него защиты веры. В этом уверен профессор МГИМО Андраник Мигранян. Пикировка с понтификом произошла в самый неудачный момент, когда Трамп с головой погрузился в сложный ближневосточный конфликт, из которого Америке нужно срочно выбираться, напомнил профессор в эфире программы «Между тем».

«У него нет никаких моральных принципов, рациональных сдерживающих факторов, он поверил, что он - перст божий, что он и есть Бог, что все, что он творит - это великие дела, которые не поддаются обсуждению, нужно только следовать тому, что он говорит. Это болезнь вышей степени. Этот человек живет в совершенно иной реальности», - уверен Мигранян.

Тушить пожар отправили вице-президента Джей Ди Вэнса. Вместо умиротворяющей риторики, второй человек в США посоветовал Святому престолу заниматься вопросами морали, а не политикой.

«Есть целый ряд людей в истеблишменте США. Например, один из главных на канале Fox News. Он ирландец-католик и посмел сказать: "А папа вообще Библию открывал? Там в Ветхом завете одна кровь, убийства и месть". Ну какое отношение это имеет к христианству, Христу, миру и прощению? Это совершенный произвол, который к христианству не имеет никакого отношения», - заключил профессор МГИМО.

Тут уже не выдержали итальянские власти. Премьер-министр страны Джорджа Мелони заступилась за главу римско-католической церкви. Глава кабмина назвала слова президента США в адрес Его Святейшества неприемлемыми и добавила, что ей было бы некомфортно жить в обществе, где религиозные лидеры делают и говорят то, что им диктуют лидеры политические.

Ранее папа римский Лев XIV раскритиковал заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который сравнил ближневосточный конфликт с битвой «во имя Иисуса Христа». В своей проповеди понтифик напомнил, что военное господство чуждо пути Спасителя, а сама его миссия «искажается стремлением к господству». Вашингтон отреагировал мгновенно. Дональд Трамп назвал папу римского «ужасным во внешней политике» и «слабым» перед преступностью. Трамп добавил, что Лев XIV «должен быть благодарен». По его мнению, церковь назначила его на высший пост «только потому, что он американец».