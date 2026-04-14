Вэнс порекомендовал Ватикану заниматься моралью, а не политикой

По мнению вице-президента США, папа римский должен заниматься проблемами церкви, а американскую политику оставить для президента Соединенных Штатов.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 08:01
© Фото: marco iacobucci, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ватикану следует заниматься вопросами морали, а не комментировать американскую политику. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«В некоторых случаях Ватикану лучше заниматься вопросами морали, вопросами того, что происходит в католической церкви, а американскому президенту позволить определять политику США», - сказал Вэнс.

Так Вэнс прокомментировал конфликт, возникший между президентом США Дональдом Трампом и папой римским Львом XIV. Он разгорелся из-за разногласий по вопросу Ирана.

На своей странице в соцсети Трамп назвал папу римского «ужасным во внешней политике» и «слабым» перед преступностью. Он отметил, что свой пост Лев XIV занимает «только потому, что он американец». Трамп написал, что не хочет папу, который критикует президента Соединенных Штатов.

Папа римский Лев XIV ответил президенту США, что не боится его администрации. Он добавил, что церковь не относится к политике, а сам он верит в послание Евангелия о миротворчестве. По словам папы римского, он будет и дальше открыто выступать против войн и стремиться содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.

До этого высокопоставленные чиновники Пентагона вызвали в США и отчитали апостольского нунция Ватикана, кардинала Кристофа Пьера за январское обращение папы Льва XIV. В своей речи папа осудил замену дипломатии диалога на «дипломатию силы». Он заявил, что «война снова в моде, а рвение к войне распространяется» и что страны используют силу для утверждения своего доминирования. Пентагон воспринял эти слова как критику внешней политики администрации Трампа.

Глава Пентагона Пит Хегсет каждый месяц проводит в Пентагоне богослужения. В конце марта, в разгар операции на Ближнем Востоке, он произнес перед своими подчиненными молитву, в которой были слова «Предоставь нашей армии законные цели для применения насилия». Спустя несколько дней министру войны ответил папа римский. Он не стал конкретизировать, кому именно направлены его слова, однако привел цитату из Библии: «Хотя вы и молитесь много, я не услышу вас - на ваших руках много крови».

