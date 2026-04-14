Мелони выступила в защиту папы римского после критики Трампа

Ранее папа римский Лев XIV раскритиковал операцию США на Ближнем Востоке и призвал к миру в регионе.
Ян Брацкий 14-04-2026 17:54
© Фото: STEFANO CAROFEI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заступилась за папу римского Льва XIV перед президентом США Дональдом Трампом. Глава итальянского кабмина раскритиковала его слова о понтифике и выразила тому свою поддержку, сообщает газета Corriere della Sera.

«Я считаю слова президента Трампа в адрес Его Святейшества неприемлемыми. Папа римский является главой католической церкви, и это правильно и нормально, что он призывает к миру и осуждает все формы войны», - сказала Мелони.

Политик подчеркнула, что ей было бы некомфортно в обществе, в котором религиозные лидеры делают то, что им диктуют президенты государств. Ранее глава Белого дома заявил, что «не в восторге» от папы римского из-за того, что Лев XIV не одобряет операцию США против Ирана. По мнению Трампа, глава Римско-католической церкви не разбирается во внешней политике.

Добавил масла в огонь и вице-президент Джей Ди Вэнс, указавший Святому престолу на необходимость заниматься вопросами морали, а не государственными делами. Представитель папы римского Антонио Спадаро ответил на критику властей США в адрес понтифика, заявив, что она является признаком бессилия.

Не стал отмалчиваться и сам Лев XIV. Накануне он заявил, что не боится администрации Трампа и останется приверженцем послания Евангелия о миротворчестве. Понтифик подчеркнул, что продолжит открыто выступать против войн и будет стремиться содействовать миру в меру своих сил.

#в стране и мире #италия #сша #Ватикан #Папа Римский #Лев XIV #мелони
