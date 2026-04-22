Эксперт назвал Хегсета будущим «козлом отпущения» за иранский провал

Ранее конгрессмены-демократы выдвинули инициативу об импичменте Питу Хегсету, которого они обвинили в военных преступлениях и нанесении ущерба США.
Ян Брацкий 22-04-2026 11:19
© Фото: CNP, Ad Media, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Пентагона Пит Хегсет является идеальной фигурой, на которую можно свалить провал ближневосточной военной авантюры США. Таким мнением с Наталией Метлиной в эфире программы «Между тем» поделился профессор МГИМО Андраник Мигранян. Сам министр войны и его репутация этому способствуют, полагает он.

«Хегсет является наиболее уязвимой фигурой, потому что идет война. Вчера посмотрел недавние сенатские слушания, где его допрашивали сенаторы. Так они над ним издевались. Когда Трамп собрал советников и сказал про войну с Ираном, то Хегсет просто спросил, когда надо нажать кнопку. Это ничтожество, пришедшее из ниоткуда, его звать никак и, конечно, всегда под козырек. Он очень удобен. Не надо даже импичмента, Трамп сам им пожертвует», - предположил Мигранян.

Ранее представители Демократической партии в Конгрессе США заявили о намерении внести резолюцию об объявлении импичмента главе Пентагона на основании шести статей. Министра войны обвиняют в начале наземной операции против Ирана и в нарушении законов в части ударов по гражданскому населению.

Хегсету также вменяют халатность и препятствование надзору со стороны конгресса, злоупотребление властью и нанесение ущерба репутации Штатов и их вооруженным силам. Инициатива обречена на провал из-за республиканского большинства. Однако сама идея симптоматична, уверены конгрессмены.

Размахивает дубинкой и сам Хегсет. Ранее он попросил начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа уйти в отставку и немедленно завершить службу. Точная причина неизвестна. Некоторые аналитики и журналисты предположили, что Хегсет хочет видеть на этом посту того, «кто будет воплощать в жизнь видение Трампа и его самого в отношении армии». Джордж возглавляет штаб армии с лета 2023 года, его назначал еще прежний президент США Джо Байден.

#сша #Пентагон #Ближний Восток #Иран #импичмент #наш эксклюзив #хегсет
