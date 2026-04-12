Трамп назвал папу римского «ужасным в политике» и «слабым»

Трамп назвал папу римского «ужасным во внешней политике» и «слабым» перед преступностью. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он добавил, что Лев XIV «должен быть благодарен». По мнению Трампа, церковь назначила его «только потому, что он американец».

«Я не хочу папу, который считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие», - говорится в публикации.

Трамп написал, что не хочет папу, который считает «ужасным», что Америка атаковала Венесуэлу. Он также добавил, что не хочет папу, который критикует президента Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее, высокопоставленные чиновники Пентагона вызвали в США и отчитали апостольского нунция Ватикана, кардинала Кристофа Пьера за январское обращение папы Льва XIV. В своей речи папа осудил замену дипломатии диалога на «дипломатию силы». Он заявил, что «война снова в моде, а рвение к войне распространяется» и что страны используют силу для утверждения своего доминирования. Пентагон воспринял эти слова как критику внешней политики администрации Трампа. Военные чиновники, включая заместителя министра обороны по политике Элбриджа Колби, провели с кардиналом Пьером «горькую лекцию».

Глава Пентагона Пит Хегсет каждый месяц проводит в Пентагоне богослужения. В конце марта, в разгар операции на Ближнем Востоке, он произнес перед своими подчиненными молитву, в которой были слова «Предоставь нашей армии законные цели для применения насилия». Спустя несколько дней министру войны ответил папа римский. Он не стал конкретизировать, кому именно направлены его слова, однако привел цитату из Библии: «Хотя вы и молитесь много, я не услышу вас - на ваших руках много крови».