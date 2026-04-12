Пичугина, выжившего в Охотском море, отправят на принудительные работы

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ. Об этом сообщило РИА Новости.

В течение этих трех лет 10% из заработной платы будет удерживаться в доход государства. До этого в ходе прений прокурор запросил для Пичугина 3 года колонии-поселения и штраф в 50 тысяч рублей.

Свою вину Пичугин признал частично. Об этом он рассказывал в разговоре со «Звездой». Тогда же он отмечал, что его жизнь, несмотря на продолжающееся расследование, «более-менее налаживается». Он добавил, что если бы была возможность поговорить с матерью погибшего племянника, то попросил бы прощения за случившееся.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке, чтобы посмотреть на китов в Охотском море. Лодка 67 дней дрейфовала в открытом море.

Рыбаки обнаружили туристов 14 октября, тогда в живых остался только сам Пичугин, а его родственники погибли от голода и переохлаждения. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».