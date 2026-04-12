МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пичугина, выжившего в Охотском море, отправят на принудительные работы

Прокурор запрашивал для него 3 года колонии-поселения и штраф в 50 тысяч рублей, свою вину Пичугин признал частично.
Сергей Дьячкин 14-04-2026 10:25
© Фото: ТРК «Звезда»

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ. Об этом сообщило РИА Новости.

В течение этих трех лет 10% из заработной платы будет удерживаться в доход государства. До этого в ходе прений прокурор запросил для Пичугина 3 года колонии-поселения и штраф в 50 тысяч рублей.

Свою вину Пичугин признал частично. Об этом он рассказывал в разговоре со «Звездой». Тогда же он отмечал, что его жизнь, несмотря на продолжающееся расследование, «более-менее налаживается». Он добавил, что если бы была возможность поговорить с матерью погибшего племянника, то попросил бы прощения за случившееся.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке, чтобы посмотреть на китов в Охотском море. Лодка 67 дней дрейфовала в открытом море. 

Рыбаки обнаружили туристов 14 октября, тогда в живых остался только сам Пичугин, а его родственники погибли от голода и переохлаждения. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

#Охотское море #суд #лодка #Улан-Удэ #дрейф #михаил пичугин #нарушение техники безопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 