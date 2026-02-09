Выживший после дрейфа в Охотском море Пичугин частично признал свою вину

Дрейфовавший в течение двух месяцев в Охотском море Михаил Пичугин частично признал свою вину. Об этом он заявил в разговоре со «Звездой».

«Частично согласен. Я не могу разглашать (пункты обвинения, по которым согласен. - Прим. ред.)», - сказал Пичугин.

Россиянин также отметил, что его жизнь, несмотря на продолжающееся расследование, «более-менее налаживается». Он также добавил, что если бы была возможность поговорить с матерью погибшего племянника, то попросил бы прощения за случившееся.

«Надеемся на лучшее, там видно будет. Родственники переживают, с бывшей работы звонят, поддерживают», - рассказал Пичугин.

Ранее его обвинили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке, чтобы посмотреть на китов в Охотском море. Лодка 67 дней дрейфовала в открытом море. Рыбаки обнаружили туристов 14 октября, тогда в живых остался только сам Пичугин, а его родственники погибли от голода и переохлаждения.