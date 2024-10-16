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Пропавший на Камчатке Пичугин рассказал, как выжил после дрейфа

Мужчина 67 дней дрейфовал на лодке в Охотском море. С ним были еще два его родственника, они умерли, предварительно, от истощения.
Ирина Егорова 2024-10-16 06:40:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин дал первое интервью из больничной койки. На вопрос, как ему удалось выжить, отвечает и смеется: «С божьей помощью».

«Собирал дождевую воду, на мне была зимняя обувь и спальник "Монгол", там верблюжья шерсть, он мокрый, не сохнет. У меня не было выбора - дома ждали мама и дочь», - рассказал турист.

Накануне Пичугина подобрал в 23 километрах от Камчатки рыболовный траулер «Ангел». За время дрейфа Пичугин потерял 50 килограммов веса. По словам его бывшей жены, у туристов был двухнедельный запас еды на борту.

Группа отправилась в плавание еще 9 августа на Шантарские острова. Там Михаил, его брат Сергей и 15-летний племянник Илья планировали отдохнуть и посмотреть на китов. Через некоторое время связь с туристами была утеряна. Оказалось, что у лодки сломался двигатель и путешественников выбросило в открытое море. Родственники Пичугина вскоре погибли, предварительно, от голода и переохлаждения. Выживший сохранил тела погибших прям в лодке. 

Сейчас Пичугин проходит курс лечения и восстанавливается в Магаданской областной больнице.

#Охотское море #больница #наш эксклюзив #лодка #михаил пичугин
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