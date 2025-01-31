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Выжившего после дрейфа в Охотском море отправили под подписку о невыезде

В Следственном комитете мужчине предъявили обвинение в нарушении техники безопасности.
Глеб Владовский 2025-01-31 16:21:32
© Фото: TG gov49

Выжившему после дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила «Звезде» старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко.

Ранее в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«Следствием установлено, что судоводитель, управляя маломерным судном с неисправным подвесным лодочным мотором, следовал по проложенному маршруту, не соответствующему правилам безопасности судовождения», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 9 августа 2024 года Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья отправились посмотреть на китов. Но лодку унесло течением, и она 67 дней дрейфовала в открытом море. Когда ее обнаружили рыбаки, Сергей и Илья уже погибли, в живых остался только Михаил.

#в стране и мире #СК РФ #обвинение #подписка о невыезде #михаил пичугин #нарушение техники безопасности
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