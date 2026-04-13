Политолог: Венгрия очень быстро станет лояльна брюссельской бюрократии

Профессор МГУ Андрей Манойло считает, что лидеру победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петеру Мадьяру надо быстро показать ЕС, что он не действующий премьер-министр Виктор Орбан и лоялен Брюсселю.
Сергей Дьячкин 13-04-2026 14:48
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Венгрия под руководством нового правительства очень быстро станет лояльна брюссельской бюрократии и перестанет иметь свое особое мнение. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло.

По мнению ученого, транш на 70 миллиардов евро для киевского режима, который завис из-за Венгрии, новое руководство разблокирует. Это произойдет потому, что лидеру победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру надо показать, что он - не действующий премьер-министр Виктор Орбан.  Мадьяру надо показать, что, в отличие от Орбана, он лоялен Брюсселю и заинтересован в том, чтобы снова вернуться в «дружную семью европейских народов». А в результате этих действий, отметил ученый, Брюссель, возможно, и вернет дотации Венгрии, на которые наложил вето в конце 2022 года.

«Одновременно статус значения Венгрии в европейских делах понизится до уровня ординарных стран Восточной Европы, до уровня Румынии, Польши, стран Балтии. Венгрия окажется на уровне "подай-принеси"», - резюмировал Манойло.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил «Звезде», что, по его мнению, никакого принципиального изменения в политике Венгрии после состоявшихся в стране выборов не предвидится.  Что касается экономической и социальной политики, то эти части программ действующего премьер-министра Виктора Орбана и лидера победившей оппозиции Петера Мадьяра почти идентичны. Что касается кредита Украине, то он, скорее всего, будет разблокирован. Однако Петер Мадьяр уже говорил, что не является сторонником ускоренного вступления Украины в ЕС, напомнил Мухин.

Издание Politico написало, что надежды союзников Киева на немедленный поворот в политике Будапешта в отношении Украины могут быть преувеличены. В материале напоминается, что Мадьяр отвергал отправку оружия Киеву. Также он давал понять, что вынесет любую заявку Украины на вступление в Евросоюз на референдум.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что приход к власти оппозиции в Венгрии лишь ускорит распад Евросоюза. Правильность своего прогноза он предположил проверить через четыре месяца.

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах, получив в Государственном собрании 138 из 199 мест. Лидер «Тисы» будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента, которое пройдет в начале мая.

