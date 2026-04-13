Политолог допустил кратный рост на энергоносители в Венгрии

Никакого принципиального изменения в политике Венгрии после состоявшихся в стране выборов не предвидится. Таким мнением со «Звездой» поделился генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Что касается экономической и социальной политики, то эти части программ действующего премьер-министра Виктора Орбана и лидера победившей оппозиции Петера Мадьяра почти идентичны.

«Изменения произойдут на внешнеполитическом треке. Венгрия встала перед выбором и предстоящим отказом от российских энергоносителей. Судя по всему, у Мадьяра есть обязательства перед Брюсселем. Но тогда есть риск роста внутренних цен в четыре раза. Экономика Венгрии этого не выдержит. Мадьяр будет формировать политику исходя из этих реалий», - предположил Мухин.

Что касается кредита Украине, то он, скорее всего, будет разблокирован. Однако Петер Мадьяр уже говорил, что не является сторонником ускоренного вступления Украины в Евросоюз, напомнил Мухин.

«Отношения Венгрии и России будут развиваться в прагматическом ключе. Напомним, что идет строительство АЭС "Пакш", есть и другие проекты, которые имеют серьезную основу в виде соглашений и государственных договоров. Мадьяр будет исполнять эти соглашения. Если он начнет их разрывать, то это будет иметь катастрофические последствия для Венгрии», - предупредил эксперт.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на прагматические отношения с Будапештом после прихода к власти в Венгрии нового правительства. Представитель российского лидера уточнил, что в нашей стране с уважением отнеслись к выбору венгерского народа и теперь будут следить за дальнейшими шагами победившей оппозиции.

Напомним, выборы в венгерский парламент состоялись в минувшее воскресенье. Оппозиционная партия «Тиса» одержала на них победу, получив 138 из 199 мест в парламенте. Виктор Орбан уже признал поражение и поздравил своего политического оппонента.