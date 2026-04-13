Politico: надежды на смену курса Венгрии после выборов преувеличены

Издание напомнило, что лидер победившей партии «Тиса» выступал против отправки оружия киевскому режиму.
Сергей Дьячкин 13-04-2026 08:47
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Надежды союзников Киева на немедленный поворот в политике Будапешта в отношении Украины могут быть преувеличены. Об этом написало издание Politico.

В материале напоминается, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр отвергал отправку оружия Киеву. Также он давал понять, что вынесет любую заявку Украины на вступление в Евросоюз на референдум.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что приход к власти оппозиции в Венгрии лишь ускорит распад Евросоюза. Правильность своего прогноза он предположил проверить через четыре месяца.

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах, получив в Государственном собрании 138 из 199 мест. Лидер «Тисы» будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента, которое пройдет в начале мая.

Мадьяр уже пообещал венграм, что вернет стране полноправное участие в Евросоюзе и НАТО. Он пообещал предпринять шаги по укреплению демократии, которую, по его словам, якобы подорвал премьер-министр страны Виктор Орбан. Также он назвал результат выборов «началом новой эры», выразив уверенность, что Венгрия хочет снова двигаться в европейском направлении.

#Украина #НАТО #Выборы #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #Тиса #петер мадьяр
