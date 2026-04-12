МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Партия «Тиса» с Мадьяром во главе одержала победу на выборах в Венгрии

Оппозиция получила 138 из 199 мест в Государственном собрании.
Виктория Бокий 13-04-2026 03:04
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании 138 из 199 мест. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро.

В связи с победой на выборах партия будет обладать конституционным большинством в высшем законодательном органе Венгрии в течение ближайших четырех лет. Сообщается, что лидер «Тисы» Петер Мадьяр будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента, которое состоится в начале мая. Точную дату должен назначить президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Мадьяр займет должность главы правительства, которую сейчас занимает Виктор Орбан, возглавляющий правоконсервативную партию «Фидес». Вместе с Христианско-демократической народной партией «Фидес» достались в парламенте 55 мест.

Результаты были опубликованы после подсчета 98,63% поданных голосов. Как считают эксперты. Проверка оставшихся бюллетеней уже ничего не изменит. В этом году явка на выборы в Венгрии побила рекорд и составила 79,51%.

Ранее Петер Мадьяр на митинге в Будапеште заявил, что вернет Венгрии полноправное участие в ЕС и НАТО. Также он пообещал направить свою страну в европейском направлении. С победой своего оппонента на выборах уже поздравил действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

#Выборы #Европа #оппозиция #Венгрия #Виктор Орбан #петер мадьяр
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 