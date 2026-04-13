Дмитриев заявил, что процесс распада ЕС ускорится после выборов в Венгрии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что распад Евросоюза ускорится в связи с приходом к власти оппозиции в Венгрии. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», - написал Дмитриев в ответ на публикацию британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии.

Напомним, оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на выборах в Венгрии, получив в Государственном собрании 138 из 199 мест. Лидер «Тисы» будет избран на пост премьер-министра на первом заседании парламента, которое состоится в начале мая.

Мадьяр уже успел пообещать венграм, что вернет стране полноправное участие в ЕС и НАТО. Также он заявил, что Венгрия будет идти в европейском направлении.