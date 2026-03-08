NYT: Иран действует согласно заранее разработанному плану «Безумец»

После начала американских и израильских ударов Иран активировал оборонительную стратегию под кодовым наименованием «Безумец». Об этом сообщает Life.ru.

Источники сообщают, что эту стратегию разработали еще в 2025 году, после предыдущих ударов США и Израиля. Она нацелена на максимальное затягивание конфликта. Урон должен быть нанесен не только агрессорам, но и экономике всего Ближнего Востока.

Согласно плану, Иран, учитывая невозможность военного поражения противников, делает ставку на их истощение. Под ударами должны оказаться ключевые отрасли - транспорт, энергетика и туризм. Конфликт должен стать непомерно дорогим для всех вовлеченных сторон.

Первый этап плана предусматривает ракетные обстрелы территории Израиля. Второй этап направлен на военные базы США, расположенные в арабских странах. Третий, самый радикальный этап - атаки на гражданские объекты в арабских государствах. Речь об аэропортах, отелях и посольствах, где могли находиться американцы. По данным источников, все три фазы были реализованы в течение нескольких дней после начала войны.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил о взятии в плен несколько военнослужащих США. Также сообщалось, что за сутки американцы понесли значительное число потерь среди, включая убитых и раненых. По данным IRIB, на американской базе Аль-Дафра в ОАЭ зафиксировано около 200 жертв среди личного состава.

До этого сообщалось, что ВС Ирана с начала эскалации запустили более 600 ракет разного типа и более 2000 беспилотников по Израилю и объектам США. Об этом сообщил штаб вооруженных сил Исламской Республики. Кроме того, КСИР уничтожил более семи передовых американских радиолокационных станций. Агентство Tasnim передавало, что после этого «глаза США и Израиля ослепли».