ВС Ирана запустили более 600 ракет по Израилю и объектам США с начала эскалации

Также со стороны Ирана было запущено более двух тысяч боевых беспилотников.
Виктория Бокий 06-03-2026 05:02
© Фото: Mamoun Wazwaz, Keystone Press Agency, Globallookpress

ВС Ирана с начала эскалации запустили более 600 ракет разного типа и более двух тысяч беспилотников по Израилю и объектам США. Об этом сообщает штаб вооруженных сил Исламской Республики.

«Более 2 тыс. боевых беспилотников и более 600 ракет различного класса были выпущены по американским объектам в регионе и целям на территории Израиля», - говорится в сообщении.

Накануне ВС Ирана нанесли удар по американскому танкеру в Персидском заливе. Это случилось вскоре после заявления иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи о том, что США пожалеют, что потопили корабль Исламской Республики в международных водах.

Кроме того, КСИР уничтожил более семи передовых американских РЛС. Агентство Tasnim передавало, что после этого «глаза США и Израиля ослепли».

#ракеты #сша #Ближний Восток #Израиль #ВС Ирана #бплавсу
