В Совбезе Ирана заявили, что несколько военных США попали в плен

Со слов секретаря нацбезопасности Ирана, американские военные захвачены в «соседней стране».
Виктория Бокий 07-03-2026 23:26
© Фото: war.gov

Несколько американских солдат попали в плен. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты», - приводит слова Лариджани иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Ранее сообщалось, что за сутки США понесли значительное число потерь среди военнослужащих на Ближнем Востоке, включая убитых и раненых. По данным IRIB, на американской базе Аль-Дафра в ОАЭ зафиксировано около 200 жертв среди личного состава.

До этого американская газета The New York Times передавала, что Иран использовал «смертоносное оружие» в рамках конфликта с США и Израилем. Известно, что с начала военной операции Исламская Республика запустила до двух тысяч дронов. В основном Тегеран использует беспилотники «Шахед» для атак по всему региону, в том числе по отелям и военным базам, где находятся военнослужащие США.

