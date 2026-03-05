МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Глаза США и Израиля ослепли»: КСИР атаковал семь передовых американских РЛС

Эти РЛС используются в американских системах противоракетной обороны подвижного наземного базирования THAAD.
Дарья Ситникова 05-03-2026 00:46
© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press

КСИР Ирана уничтожил более семи передовых американских РЛС, в результате чего «глаза США и Израиля ослепли» на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Благодаря успешному уничтожению более 7 передовых РЛС, глаза США и израильского режима в регионе Ближнего Востока ослепли», - сказано в материале.

Кроме того, Иран трижды обстрелял здание Генштаба ВС Израиля, а также один раз атаковал один из офисов премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Из-за ударов погибли несколько высокопоставленных сотрудников канцелярии Нетаньяху.

По информации журнала Military Watch, перехватить иранские ракеты силами ПВО практически невозможно, особенно сверхзвуковой ракету «Фатех-2». Это первый и единственный известный тип иранской ракеты, в состав которой входит гиперзвуковой планирующий аппарат.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что Тель-Авив намерен ликвидировать любого, кто займет пост верховного лидера Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи. С его слов, это произойдет, если этот человек будет «продолжать курс на уничтожение Израиля, угрожать США и мировому сообществу и подавлять иранский народ».

#сша #Израиль #Иран #РЛС #ксир #атака #удар #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 