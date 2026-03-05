«Глаза США и Израиля ослепли»: КСИР атаковал семь передовых американских РЛС

КСИР Ирана уничтожил более семи передовых американских РЛС, в результате чего «глаза США и Израиля ослепли» на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Благодаря успешному уничтожению более 7 передовых РЛС, глаза США и израильского режима в регионе Ближнего Востока ослепли», - сказано в материале.

Кроме того, Иран трижды обстрелял здание Генштаба ВС Израиля, а также один раз атаковал один из офисов премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Из-за ударов погибли несколько высокопоставленных сотрудников канцелярии Нетаньяху.

По информации журнала Military Watch, перехватить иранские ракеты силами ПВО практически невозможно, особенно сверхзвуковой ракету «Фатех-2». Это первый и единственный известный тип иранской ракеты, в состав которой входит гиперзвуковой планирующий аппарат.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что Тель-Авив намерен ликвидировать любого, кто займет пост верховного лидера Ирана после смерти аятоллы Али Хаменеи. С его слов, это произойдет, если этот человек будет «продолжать курс на уничтожение Израиля, угрожать США и мировому сообществу и подавлять иранский народ».