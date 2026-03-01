IRIB: 200 военных погибли и ранены при ударе Ирана по базе США в ОАЭ

За сутки США понесли значительное число потерь среди военнослужащих на Ближнем Востоке, включая убитых и раненых. Об этом заявили в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

В частности, Пятый флот ВМС США потерял 21 человека, многие получили ранения, цитирует РИА Новости данные, переданные государственной телерадиокомпанией IRIB. На американской базе Аль-Дафра в ОАЭ зафиксировано около 200 жертв среди личного состава.

В заявлении подчеркивается, что инфраструктура и интересы США понесли серьезный ущерб. Кроме того, был атакован американский танкер в северной части Персидского залива.

В среду секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил о более чем 500 жертвах среди американских военных. Однако официальные данные США указывают на гибель только шести военнослужащих.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве сообщили, что целью этой операции является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон заявил о целях уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан Ирана свергнуть действующий режим.

В первый день атаки был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В ответ Тегеран наносит удары по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Предполагается, в частности, что Иран мог уничтожить ключевую РЛС США в Иордании.