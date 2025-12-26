МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
The Times: полиция Британии запросит у ФБР данные по экс-принцу Эндрю

Английские правоохранители хотят получить доступ к информации по делу Эпштейна, которая не подверглась цензуре и не попала в открытый доступ.
Сергей Дьячкин 26-12-2025 11:23
© Фото: Paul Marriott, via www.imago-images.de, Global Look Press

Британская полиция запросит у Федерального бюро расследований США данные по возможным преступлениям брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом сообщила газета The Times.

В публикации сообщается, что полицейские английского графства Суррей обратятся к ФБР, чтобы проверить возможную причастность брата короля к вечеринкам, где совершалось насилие над несовершеннолетними. Причиной этому стала публикация файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В них, кроме прочего, упоминаются преступления якобы с участием Эндрю, совершенные на английской территории.

«Мы не обнаружили никаких доказательств того, что заявления об этих преступлениях были переданы в полицию графства Суррей», - рассказал изданию представитель британской полиции.

Он добавил, что решение обратиться к стороннему ведомству было принято для того, чтобы получить полный доступ к информации. Поскольку файлов по делу Эпштейна, подвергнутых цензуре, недостаточно для получения полной картины.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи. Это случилось из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Первопричиной стало заявление американки Вирджинии Джуфре. Она обвинила принца в том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали вступить в половую связь. На тот момент ей было 17 лет. В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя нескольких общественных организаций. В дальнейшем он лишился даже титула герцога.

Эндрю удалось достичь внесудебного соглашения с Джуфре. Однако и в США, и в Британии многие не сочли эпизод со связями между принцем Эндрю и Эпштейном исчерпанным. Так, известный американский юрист Глория Оллред заявила, что члену королевской семьи «нужно многое объяснить» и ему следует поговорить с правоохранительными органами США. Она настаивала, что принц Эндрю обязан предоставить жертвам сексуального насилия любую информацию о событиях в отелях, где он, вероятно, проводил время с Эпштейном.

Эпштейн был найден мертвым в своей камере федеральной тюрьмы на Манхэттене в августе 2019 года, пока он ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Смерть была признана самоубийством.

