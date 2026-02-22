МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegraph: экс-принц Эндрю мог летать к Эпштейну на самолетах ВВС Британии

Бывший принц Маунтбеттен-Виндзор использовал чартерные рейсы ВВС Великобритании, чтобы попасть на встречи с Эпштейном.
Ян Брацкий 22-02-2026 04:42
© Фото: Picture by i-Images Pool Keystone Press Agency Global Look Press

Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог летать на встречи со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном на самолетах ВВС Британии. Как пишет газета The Telegraph, эти данные полиции раскрыл бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Предположительно, брат монарха пользовался чартерными рейсами ВВС, чтобы попасть на частные вечеринки, пишет RT.

«Маунтбеттен-Виндзор использовал чартерные рейсы ВВС Великобритании, чтобы попасть на личные встречи, которые могли включать Эпштейна», - говорится в материале.

Тучи над бывшим герцогом Йоркским постепенно сгущаются по мере изучения файлов Эпштейна. На этой неделе в двери дома Эндрю постучали полицейские. Брат короля провел двенадцать часов в полицейском участке, отвечая на вопросы следователей. После этого его отпустили.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора подозревают в передаче Джеффри Эпштейну секретной информации. В материалах американского Минюста содержатся сведения, что он переслал финансисту отчеты о своих зарубежных поездках, а также раскрыл другие конфиденциальные сведения. Букингемский дворец, похоже окончательно разочаровался в оскандалившемся родственнике короля. Накануне там сообщили, что не будут препятствовать кабинету министров в исключении Эндрю из очереди на престол.

